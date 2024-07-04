Джавид Велиев — «Минвалу»: Совместная декларация с Китаем поможет нейтрализовать эти угрозы против Азербайджана

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Вчера в рамках проходящего в Астане саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) между Азербайджаном и Китаем была подписана «Совместная декларация об установлении стратегического партнерства». С момента, как между двумя странами были установлены дипломатические отношения (2 апреля 1992 года), этот документ стал очевидным результатом плодотворного сотрудничества сторон в различных областях.

Прокомментировать его значимость для стимулирования взаимодействия в политической, экономической и культурной сферах между Азербайджаном и Китаем Minval.az попросил начальника отдела Центра анализа международных отношений Джавида Велиева.

— Как бы вы оценили Совместную Декларацию между Азербайджаном и Китаем с точки зрения полноты направлений стратегического партнерства?

— Подписание подобного документа со столь большой страной, как Китай, следует расценивать как достижение Азербайджана в области международной политики. Бесспорно, Китай сегодня представляет собой силу мирового масштаба, возрастающую как в сфере политики, так и экономики, и потому налаживание стратегического партнерства с ним придаст и самому Азербайджану определенную значимость как в международном плане, так и в регионе Южного Кавказа. Если учесть геополитическое противостояние разных сил, которое возникло в этом регионе после завершения Карабахской войны, то стратегическое партнерство Азербайджана с Китаем бесспорно увеличит авторитет страны и в этом ключе. Если же говорить о том геополитическом противостоянии, которое наблюдается в мире, то нельзя не отметить, что глобальная политика сейчас переживает не лучшие свои времена. А значит, чем больше будет число стратегических партнеров у нашей страны для нейтрализации внешнего давления, тем лучше. Здесь не следует забывать о российско-украинской войне в северном направлении и войнах в Газе на Ближнем Востоке, что сопровождается противостояниями иного уровня, и все эти конфликты неминуемо порождают угрозы и для всего нашего региона. И потому подписанная между Азербайджаном и Китаем Совместная Декларация позволит нейтрализовать и эти угрозы против нашей страны.

И наконец, отмечу, что с момента подписания Вестфальского мира в 1648 году мировая политика стала европоцентричной, однако сейчас наблюдается некий ее крен в восточную сторону. Теперь Китай обладает политической и экономической мощью. Да и по Азербайджану мы видим стремление к улучшению отношений с центральноазиатскими тюркскими странами, что несомненно положительно отразится и на энергетических и транспортных проектах нашей страны. В Совместной Декларации это нашло свое отражение в пунктах, затрагивающих вопросы Транскаспийского транспортного маршрута.

Здесь следует напомнить, что Азербайджан и Китай совместно поддерживают друг друга и в политическом плане. И потому важно, что документ отражает стремление сторон поддерживать стратегическое партнерство исключительно на равноправных условиях, что, на мой взгляд, является очень важной особенностью Декларации. То есть, точно так же, как Азербайджан поддерживает целостность китайской политики, так и Китай декларирует, что поддерживает политику и позицию Азербайджана, а также выдвинутые нашей страной предложения по нормализации отношений с Арменией.

— У Азербайджана с Россией имеется Декларация о Союзническом взаимодействии, а теперь подписана также Совместная Декларация о стратегическом партнерстве с Китаем. Можно ли эти документы как-то сравнивать друг с другом и считать, что подписанный вчера более масштабный в геостратегическом плане?

— Декларация о Союзническом взаимодействии и Совместная Декларация о стратегическом партнерстве – документы, имеющие совершенно разные направленности, и они разные по своему статусу. Если же говорить о том, какое из этих международных соглашений более солидное… Документ, подписанный с китайской стороной, бесспорно, является очень емким и важным. Однако тот, что был подписан с Россией, содержит в своем названии такие слова, как «союзническое взаимодействие», что также придает ему очень сильный союзнический статус. Однако дело же не столько в названии подписываемых с какой-либо страной международных соглашений, а в пунктах, которые находят в нем отражение, и обязательствах, выполнение которых берет на себя каждая сторона. И если подходить с этой точки зрения, то документ, подписанный с Китаем, конечно же, также следует считать очень сильным, хотя он и не содержит слов «союзническое взаимодействие».

— А можно ли в будущем ожидать подписание Азербайджаном и Китаем такой же Декларации о союзническом взаимодействии?

— Говорить об этом сегодня немного рано. В международной практике существуют некие уровни повышения статуса взаимоотношений между странами: стратегическое сотрудничество, стратегическое партнерство, усиление стратегического партнерства и т.д. И если взглянуть на внешнюю политику Азербайджана, то увидим, что союзническим взаимодействием наша страна с какой-либо становится после того, как преодолеваются предыдущие этапы. Поэтому в случае с Китаем говорить об этом немного рано.

— В Астане состоялась трехсторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом. Здесь очевидно формирование некоего единства на основе историко-религиозных корней государств и братских отношений между этими тремя государствами. Эти три страны и Китай… Можно ли говорить о появлении некоего общего географического пространства, куда входят как тюркские страны, так и Китай?

— Существуют разные подходы в регионе к вопросу сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). И эта встреча как раз и показала, что такое сотрудничество не нацелено против Китая. Сотрудничество в вопросах экономики, транспорта и других сферах предусматривает лишь усиление всех этих связей. И взаимодействие с ОТГ как раз и скажется благотворно на сотрудничестве с самим Китаем. Взять хотя бы тот факт, что Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан являются с одной стороны членами Организации тюркских государств, а с другой — это страны-члены ШОС. Следовательно, создана и существует некая положительная атмосфера и между такими международными структурами, как ШОС и ОТГ. И это вполне естественно, поскольку реализуются проекты, которые объединяют эти международные структуры.

К примеру, тот же проект Среднего коридора, в развитии которого заинтересован Китай, а также Азербайджан и тюркские государства. Несколько лет тому назад в ходе своего визита в Китай министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже делал заявление об объединении проектов Шелкового пути и Среднего коридора и выразил готовность Турции к сотрудничеству с Китаем по данному вопросу. И если учесть, что основной внешнеполитической стратегией Азербайджана является политика по превращению страны не в центр противостояния, а в центр сотрудничества международных сил, то сотрудничество с Китаем как раз и демонстрирует стремление Азербайджана дистанцироваться от глобального противостояния и представить нашу страну в качестве такого положительного центра взаимодействия и партнерства.

— В одном из пунктов Совместной Декларации между Азербайджаном и Китаем говорится о том, что «стороны выступают против вмешательства во внутренние дела любого государства под предлогом защиты прав человека». Здесь имеется в виду то, что под видом защиты прав людей и спекуляции этими вопросами на такие страны, как Азербайджан и Китай, оказывается давление извне?

— К сожалению, такие вопросы некоторыми государствами используются в качестве рычагов политического давления. Так они пытаются достичь геостратегических целей. В этих вопросах того, что называется двойными стандартами, довольно много. И поскольку Азербайджан реализует независимую внешнюю политику и не затрагивает интересы никакой другой страны, а Китай в свою очередь проводит собственную внешнюю политику, то эти две страны и становятся мишенью для нападок. Вот почему против Азербайджана и Китая часто используются методы давления, содержащие такие формулировки, как «права человека». Однако стратегическое партнерство потому и важно, что говорит о единстве позиций Баку и Пекина как в двустороннем плане, так и в рамках сотрудничества в международных организациях. И потому считаю естественным включение данного пункта в Совместную Декларацию.

Рауф Насиров