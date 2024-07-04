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При разводе Нетребко и Эйвазова все имущество останется Анне

При разводе Нетребко и Эйвазова все имущество останется Анне

Как сообщалось ранее, известная оперная пара, тенор Юсиф Эйвазов и сопрано Анна Нетребко, объявили о своем разводе. Это стало настоящим шоком для поклонников, считавших их брак благополучным.

Несмотря на расставание, Анна и Юсиф обещают сохранить дружеские отношения и продолжить совместные творческие проекты. Раздел имущества, по всей видимости, пройдет гладко, так как перед свадьбой пара заключила брачный контракт, который настоял подписать Юсиф, опасаясь обвинений в корыстных мотивах. Все останется Анне после завершения развода, сообщает kp.

Следует отметить, что в последние годы финансовое положение Анны Нетребко ухудшилось. Известно, что недвижимость в Вене, приобретенная задолго до брака с Эйвазовым, находилась в ипотеке, выплаты по которой помогал осуществлять Юсиф.

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При разводе Нетребко и Эйвазова все имущество останется Анне
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При разводе Нетребко и Эйвазова все имущество останется Анне

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