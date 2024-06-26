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Главное Культура

Эйвазов и Нетребко расстались

Эйвазов и Нетребко расстались

Оперная дива Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов расстались.

Об этом исполнители сообщили в совместном заявлении Austria Presse-Agentur.

«После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными общей любовью к Тьяго (сын Анны Нетребко от предыдущего брака)», – цитирует агенство артистов.

«Мы с нетерпением ждем уже анонсированных и будущих совместных выступлений», — пара также дала понять, что хотела бы и в будущем поработать вместе в творческом плане.

«Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев и благодарим всех за уважение к нашей частной жизни», — заключила пара в своем заявлении.

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Эйвазов и Нетребко расстались
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Эйвазов и Нетребко расстались

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