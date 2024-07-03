Фуад Нагиев заявил о готовности гостиничного бизнеса к COP29

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Основная цель на будущее – усиление роли гостиничного бизнеса в организации такого международного мероприятия, как COP29, на самом высоком уровне. В рамках COP29 отели и другие возможности размещения были представлены на официальной единой платформе онлайн-бронирования, созданной для централизованного размещения будущих посетителей.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев на мероприятии, организованном 3 июля и посвященном присвоению звездного рейтинга отелям, прошедшим Национальную звездную классификацию, и презентации Национальной платформы бронирования. Его слова приводит «Азертадж».

Заявив, что туристическая и гостиничная отрасль полностью готовы к COP29, Ф.Нагиев сказал: «Мы надеемся, что отели, не получившие звездный рейтинг, вскоре смогут пополнить ряды гостиниц, успешно присоединившихся к звездной классификации. Отмечу, что звездная классификация отелей будет продолжена в регионах».