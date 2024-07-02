В Баку предлагают Еревану юридический выход из тупика

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Работа над текстом мирного договора между Арменией и Азербайджаном продолжается. В последней, десятой версии Баку однозначно потребовал исключение из армянской Конституции и законодательства положений, содержащих территориальные притязания на Карабах. Об этом в своем «Фейсбуке» написал политолог Расим Мусабеков.

«Правительство Пашиняна, а также близкие к нему аналитики, в один голос утверждают, что это невозможно. Власти не способны провести и обеспечить удовлетворительный результат на референдуме. Казалось, тупик, и подписание мирного договора провисает. Однако выход можно найти. В частном порядке один известный азербайджанский юрист сказал мне, что есть довольно простое правовое решение», – отметил он.

По его словам, в Конституции Армении Карабах прямо не упоминается, и лишь в преамбуле есть отсылка к Декларации Независимости, содержащей ирредентистские положения: «Республика Армения провозглашается, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года».

«Армянские политики и эксперты говорят, что данный документ принадлежит истории и не обладает правовой силой. Если это так, что мешает парламенту Армении, в котором правящая партия «Гражданский договор» обладает абсолютным большинством, принять резолюцию, признающую решение «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха» юридически ничтожным, утратившим силу, и исключить его из Декларации Независимости, а также из других законодательных и правительственных актов.

Ведь премьер-министр Никол Пашинян публично продвигает тезис о приоритете «реальной» Армении над «исторической». Реальность заключается в том, что решение об объединении Армении и Нагорного Карабаха не было имплементировано. На картах, представленных Ереваном в ООН, так называемый «НКР» не включался. В настоящее время Нагорного Карабаха нет ни юридически, ни фактически. После соответствующей резолюции парламента отсылка в Конституции на Декларацию Независимости Армении лишится ирредентистского оттенка, а признание сторонами территориальной целостности друг друга не будет отягощено неопределённостью и двусмысленностью.

Изменение или принятие новой Конституции Армении может быть осуществлено в будущем посредством референдума. Тем временем президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты вновь назначенного посла Канады в Баку, допустил парафирование согласованных базовых принципов армяно-азербайджанского урегулирования, чтобы зафиксировать достигнутый прогресс на переговорах», – подчеркнул Мусабеков.