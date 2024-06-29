Трамп vs. Байден. Тимур Шафир об итогах первых президентских дебатов в США

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В США прошли первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа в рамках президентской гонки 2024 года. По мнению экспертов и зрителей, которые смотрели дебаты, действующий президент потерпел на них тяжелое поражение. Тимур Шафир, журналист-международник, политолог, секретарь Союза журналистов России, в интервью «Минвалу» рассказал о том, как все это отразится на предвыборной гонке.

– Как вы оцениваете результаты дебатов между Трампом и Байденом? Как настроены сами американцы?

– Недавние дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом стали предметом бурных обсуждений и споров не только в США, но и по всему миру. К сожалению, вне зависимости от конечных результатов опросов населения, сам уровень дебатов можно назвать провальным. Зрители всего мира увидели не диспут двух кандидатов на высший государственный пост в одной из мировых сверхдержав, а ругань двух немолодых мужчин, каждый из которых стремился доказать, что его оппонент ещё больший глупец, чем он сам.

Если прочесть или посмотреть хронику дебатов Никсона и Кеннеди, Буша-старшего и Клинтона, то сравнение будет явно не в пользу Трампа и Байдена. Дебаты прошлого века отличались высоким уровнем аргументации, уважением к оппоненту и стремлением донести до избирателей свою политическую программу. Дискуссии Никсона и Кеннеди, например, запомнились четкостью формулировок и конструктивным подходом к обсуждению ключевых вопросов. Современные же дебаты Трампа и Байдена скорее напоминали обмен колкостями и взаимными обвинениями, чем серьезный политический диалог. Это достаточно красноречиво свидетельствует о том, насколько в целом понизился уровень политической культуры американских элит.

Примерно так же прошедшие дебаты воспринимает и большинство американских граждан. Их оценки разнятся в зависимости от того, на чьей стороне их симпатии, но средний уровень оценки близок к «катастрофическому». В социальных сетях и в интервью многие американцы выразили своё разочарование тем, что увидели на экранах.

На этом фоне условная победа Трампа в этом диспуте (около 60% симпатий аудитории на его стороне) не сглаживает общей печальной картины. Это скорее отражение поляризации американского общества и поддержки определенных риторических приемов, чем признание истинного политического лидерства. Высокий уровень симпатий к Трампу свидетельствует о глубоком расколе в обществе и стремлении его сторонников видеть в нем сильного лидера, несмотря на все недостатки проведенных дебатов.

Дебаты Трампа и Байдена стали символом текущего состояния американской политики, где зачастую преобладают не аргументы и факты, а личные нападки и эмоциональные выпады. Это вызывает серьёзные опасения относительно будущего политической культуры в США и её влияния на мировую арену.

– Озвученная на днях позиция Администрации президента США (заявление помощника Госсекретаря) свидетельствует, что Америка хотела бы решить некоторые нерешенные вопросы в регионе Южного Кавказа. В частности, решить вопрос транспортных коммуникаций через Армению. Такова сегодняшняя позиция Байдена. А какова будет позиция в данном вопросе Трампа? Она останется неизменной или?..

– В условиях открытого глобального противостояния между четырьмя основными силами — США, ЕС, РФ и КНР — вопрос транспортных коммуникаций из/в Центральную Азию через регион Южного Кавказа становится одним из ключевых для Соединённых Штатов и одновременно с этим — жизненно важным для Европейского Союза. Транспортные коридоры, проходящие через этот регион, представляют собой важный элемент глобальных цепочек поставок, а также стратегический инструмент в контексте геополитических игр.

С учетом того, что Грузия начинает проводить все более независимую политику от западных кураторов, США и ЕС стали обращать всё более пристальное внимание на Армению, рассчитывая превратить её в свой плацдарм на Южном Кавказе. Руководство Армении же в этой ситуации решило, что гениально играет в сложную игру одновременно с целой группой партнёров, забывая, что каждый из них превосходит Армению по экономическим, дипломатическим и военным параметрам. Успех этой стратегии весьма сомнителен — учитывая сложности и противоречия, с которыми придётся столкнуться армянскому руководству, эта игра всё больше напоминает балансирование на канате над пропастью.

Позиция США в отношении Южного Кавказа и попытки использовать его в своих геополитических играх останется неизменной вне зависимости от того, кто в итоге станет хозяином Белого дома. Надежды на то, что Трамп в случае избрания станет проводить какую-то иную внешнюю политику, нежели нынешний президент, выглядят более чем наивно. Внешняя политика США в последние десятилетия характеризуется преемственностью в стратегически важных вопросах, и Южный Кавказ не является исключением.

Судя по всему, в случае победы Трампа миру стоит ожидать усиления конфронтации с Россией и Китаем, что делает ситуацию на Южном Кавказе ещё более взрывоопасной. Регион может стать ареной для новых геополитических конфликтов, особенно если руководство Армении продолжит играть роль марионетки, приносящей в жертву интересам кураторов всё, включая суверенитет республики.

– Трамп уже долгое время утверждает, что покончит с войной в Украине. Что это, простой популизм или серьёзные намерения?

– Заявления Трампа о завершении войны на Украине можно рассматривать как популизм чистой воды. Его «мирные планы» настолько упрощены и логически несостоятельны, что несостыковки в них может найти любой учащийся средних классов из России или Азербайджана. Конфликт, приведший к началу СВО на Украине, является результатом целого комплекса противоречий между глобальными мировыми державами. Эти противоречия накопились за многие годы и связаны с историческими, геополитическими и экономическими факторами.

Если Трампа начинает подводить память, то найдётся много желающих напомнить ему о том, что и его президентский срок внёс весомый вклад в ухудшение взаимоотношений России и США. Санкции, дипломатические скандалы и риторика взаимных обвинений — всё это было частью его президентства. В этом контексте заявления Трампа о готовности закончить конфликт кажутся малоубедительными.

С учётом этого и понимания того, что современный президент США обладает весьма незначительным ресурсом для самостоятельных действий, нужно трезво оценивать ситуацию. Американская внешняя политика формируется под воздействием множества факторов: мнения Конгресса, позиции союзников по НАТО, собственного ВПК, внутренней политической ситуации и многого другого. Даже если у Трампа есть искреннее желание закончить конфликт, его возможности для реализации этого желания будут ограничены.

Главное, чего можно ожидать от Трампа в случае его победы, — не сделал бы хуже, чем сейчас.

– Как все это отразится на предвыборной гонке?

– Вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах, есть ощущение, что точка невозврата в истории США уже пройдена. Это мнение подтверждается как внутренними, так и внешними факторами, влияющими на политическую и экономическую стабильность страны.

Во внешней политике это означает потенциальное ухудшение отношений с Китаем и Россией. Независимо от исхода выборов, можно ожидать продолжения жёсткой линии в отношении этих стран, что повлечет за собой новые санкции и возможные торговые войны. В стремлении защитить американские экономические интересы, будущая администрация, вероятно, пересмотрит существующие торговые соглашения, что может привести к напряжённости с торговыми партнёрами. Кроме того, США будут продолжать требовать от своих союзников по НАТО увеличения военных расходов, что может вызвать разногласия и осложнить координацию внутри альянса.

На внутреннем политическом фронте наблюдается углубление раскола и противоречий между различными социальными и национальными слоями американского общества. Отсутствие чёткого понимания путей выхода из кризиса лишь усугубляет ситуацию. Продолжающаяся поляризация между республиканцами и демократами ведет к частым тупикам в Конгрессе, затрудняющим принятие значимых законопроектов и реформ.

Современные США во многом напоминают Советский Союз начала 1980-х годов, незадолго до кончины Брежнева. Накопленный клубок противоречий в политике и экономике страны начинает быстро разматываться, и не исключено, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями изменений, которые ещё недавно казались невероятными.

Minval.az