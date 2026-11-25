В центре Баку на одном из перекрестков установили отдельный светофор для автобусов, который уже регулирует движение общественного транспорта, сообщает Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

Новый светофор заработал на пересечении улицы Узеира Гаджибейли с проспектом Азадлыг в Сабаильском районе. Водители автобусов уже ориентируются на его сигналы при проезде перекрестка.

В ЦИУТ пояснили, что такие светофоры помогают сделать движение автобусов по выделенным полосам более комфортным, безопасным и бесперебойным.