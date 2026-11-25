Глава МИД Молдовы Михай Попшой считает, что высылка российского посла Олега Озерова не укрепит безопасность республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если бы мы были уверены, что высылка посла РФ из Молдовы улучшит ситуацию с безопасностью в нашей стране, то, наверное, такое решение давно было бы принято», – заявил он журналистам по итогам заседания правительства.

При этом молдавский министр отказался комментировать слова Озерова о возможных последствиях высылки. Ранее российский дипломат заявил, что в таком случае молдавские дипломаты не смогут работать в России.