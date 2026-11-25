Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп с самого начала своего президентства проверяет российского лидера Владимира Путина на прочность и оказывает давление на Москву. Об этом он сказал в интервью телеканалу FOX News.

Ведущий Брайан Килмид спросил Рютте, что тот хотел бы сказать американскому президенту на фоне его недавних слов о дружбе с Путиным.

«Я могу говорить совершенно открыто: то, что этот президент делает с первого дня, — это проверяет Путина, оказывает максимальное давление на Россию», – ответил генсек НАТО.

Рютте также сообщил, что 25 ноября встретится с Трампом в его резиденции Mar-a-Lago во Флориде. Визит главы НАТО в США продлится два дня – 24 и 25 ноября. Встреча состоится накануне Дня благодарения, который в этом году отмечают 26 ноября.