Газовоз подорвался в среду на морской мине в Ормузском проливе, когда следовал по запрещенному Ираном маршруту с отключенными системами определения местоположения, утверждает пресс-служба ВМС Корпуса стражей исламской революции.

«Сегодня во второй половине дня судно для перевозки сжиженного газа, отключив свои системы определения местоположения, пошло на очень большой риск и при прохождении по фальшивому американо-сионистскому (имеется в виду американо-израильскому – ред.) маршруту в Ормузском проливе подорвалось на морской мине», – говорится в заявлении пресс-службы ВМС КСИР.

Иранские военные предупредили, что суда, которые игнорируют установленные Ираном правила прохода через пролив и выбирают неразрешенные маршруты, подвергают себя опасности.

Центр контроля судоходства ВМС КСИР заявил, что такие корабли, «поддавшись на обман американской армии-грабителя», рискуют подорваться на минах.

