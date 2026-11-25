Россия рассчитывает на продолжение трехсторонних переговоров с Украиной и США в формате, опробованном в Абу-Даби, однако дата следующего раунда пока не определена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я бы не сказал, что они подвисли и затормозились, но у нас действительно сейчас, по состоянию на сегодня, нет понимания, когда состоится следующий раунд», – приводит его слова ТАСС.

При этом дипломат выразил уверенность, что новая встреча состоится. По его словам, Москва готова продолжать диалог в том же формате, в котором прошел предыдущий раунд в Абу-Даби 10–11 ноября.

На той встрече стороны обсуждали вопросы европейской безопасности. Кроме того, по итогам переговоров была достигнута договоренность о масштабном обмене военнопленными.

Рябков также затронул тему двусторонних контактов Москвы и Вашингтона по вопросам, вызывающим взаимное раздражение. По его словам, такие контакты состоятся в обязательном порядке и могут пройти до конца года.