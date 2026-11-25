Глава МИД Польши Радослав Сикорский предостерег президента Кароля Навроцкого от попыток использовать вооруженные силы в политической борьбе. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
«Верховный главнокомандующий не имеет права отдавать приказы военным», — заявил Сикорский в эфире радиостанции Polskie Radio (Trójka).
Глава польского МИД напомнил об инциденте 2008 года, когда тогдашний президент Лех Качиньский пытался заставить пилота президентского самолета совершить посадку в Тбилиси, несмотря на опасность из-за военных действий.
Сикорский, находившийся на борту самолета, утверждает, что Качиньский пытался оказать давление на командира экипажа, обвиняя его в трусости.
«Поэтому я настоятельно предостерегаю Кароля Навроцкого от злоупотребления мнимым верховенством над вооруженными силами. Этот статус не дает права отдавать приказы и тем более использовать армию в политическом процессе», – подчеркнул министр.