Глава МИД Польши Радослав Сикорский предостерег президента Кароля Навроцкого от попыток использовать вооруженные силы в политической борьбе. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

«Верховный главнокомандующий не имеет права отдавать приказы военным», — заявил Сикорский в эфире радиостанции Polskie Radio (Trójka).

Глава польского МИД напомнил об инциденте 2008 года, когда тогдашний президент Лех Качиньский пытался заставить пилота президентского самолета совершить посадку в Тбилиси, несмотря на опасность из-за военных действий.

Сикорский, находившийся на борту самолета, утверждает, что Качиньский пытался оказать давление на командира экипажа, обвиняя его в трусости.