Администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести новые пошлины против 14 торговых партнеров, включая Китай, Евросоюз и Японию, обвинив их в создании избыточных промышленных мощностей, которые наносят ущерб американским производителям. Об этом сообщает Reuters.

Самые высокие из предложенных тарифов – 20% – могут затронуть китайские товары. При этом Вашингтон допускает повышение ставки до 40%, если Пекин не выполнит условия торговых договоренностей с США. Новые пошлины могут суммироваться с некоторыми тарифами, введенными еще во время первого президентского срока Трампа. В отдельных категориях китайского импорта совокупная ставка может достичь 45%.

Предлагаемые меры также затронут Бангладеш, Камбоджу, Индию, Индонезию, Японию, Южную Корею, Малайзию, Сингапур, Швейцарию, Тайвань, Таиланд, Вьетнам и Евросоюз. Для ряда партнеров, заключивших торговые соглашения с Вашингтоном, ставки не должны превышать согласованные ограничения. В частности, для ЕС, Японии, Южной Кореи и Тайваня предусмотрен предел в 15%.

В администрации США утверждают, что перечисленные страны поддерживают избыточное производство за счет субсидий, промышленной политики и других мер, из-за которых мировые рынки оказываются переполнены дешевыми товарами. Вашингтон считает, что это ставит американских производителей в невыгодное положение.

Новые тарифы стали результатом восьмимесячного расследования, проведенного на основании статьи 301 Закона о торговле 1974 года. Теперь предложения должны пройти процедуру общественного обсуждения и слушания. По оценке американского чиновника, новые пошлины могут вступить в силу не раньше января 2027 года.

Китай отверг обвинения США в создании избыточных промышленных мощностей. В Пекине назвали их «ложной проблемой» и призвали Вашингтон не использовать этот вопрос для политических манипуляций.