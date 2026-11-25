Россия ведет переговоры с украинской стороной, но не с президентом Владимиром Зеленским, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С Зеленским переговоры никто не ведет. С украинской стороной ведутся переговоры», – сказал Ушаков журналистам, комментируя заявление украинского президента об отказе выводить войска из Донбасса.

Говоря о контактах с Европой, помощник российского лидера отметил, что Москва поддерживает связь с представителями нескольких европейских стран. По его словам, стороны обсуждают возможную позицию европейцев относительно их участия в переговорах по Украине.

«У нас есть определенный контакт с представителями ряда европейских стран», — сообщил Ушаков.

Он добавил, что российская сторона хотела бы понять, с какой позицией европейцы рассчитывают подключиться к переговорному процессу.

При этом никаких договоренностей об участии европейских представителей в трехсторонних переговорах России, США и Украины пока нет

«Пока нет договоренности о встрече в Москве с европейцами, как и нет решения об их участии в трехсторонних переговорах», – заявил Ушаков.

Вместе с тем Россия не получала официального отказа европейских стран от приглашения приехать в Москву. По словам помощника президента, приглашение остается в силе, российская сторона ожидает ответа.

Ушаков также рассказал о телефонных разговорах с переговорщиками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, состоявшихся после встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.