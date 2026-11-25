Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию и Украину прекратить боевые действия, а разбор допущенных ошибок оставить на потом. Об этом он заявил в интервью французскому журналу Le Point.

«Грубо говоря, по морде надавали друг другу. Кто-то допустил ошибку. Хватало ошибок с одной и с другой стороны. Я не буду вам анализировать это. Придет время проанализировать. Ну, остановитесь…», – сказал Лукашенко.

Он сравнил такой подход с привычной для русских, белорусов и украинцев моделью поведения: сначала прекратить конфликт, а затем разобраться в произошедшем и решить, как двигаться дальше.

«У нас же всегда так было: по морде надавали – остановились. Протрезвели, поняли, куда дальше и как двигаться. И будем двигаться», – добавил белорусский лидер.

Лукашенко также поддержал позицию Москвы о необходимости заключить не временное перемирие, а долгосрочное соглашение.