Польша намерена закрыть для полетов часть воздушного пространства на востоке страны, у границы с Украиной, уже в конце декабря или начале января, заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик. Об этом сообщает Interia Wydarzenia.

«Необходима зона запрета полетов на востоке страны, удаленная от границы на несколько или несколько десятков километров; мы хотим, чтобы в конце декабря или в начале января вступил в силу соответствующий указ», – сказал он.

По данным издания, решение связано с недавними случаями нарушения польского воздушного пространства российскими ракетами и беспилотником. Томчик подчеркнул, что сейчас «очень важным вопросом» с точки зрения безопасности остается защита восточного фланга НАТО.

Он также напомнил, что два месяца назад Польша изменила порядок реагирования на воздушные цели, появляющиеся в ее воздушном пространстве.

«На практике в мирное время во всех странах НАТО для сбивания чужого самолета или средства воздушного нападения требуется визуальная идентификация. В предвоенных условиях, в критических обстоятельствах, а именно в таких мы сейчас живем, это утратило смысл, поэтому польские пилоты по просьбе оперативного командующего, генерала Новака, перешли на так называемую положительную идентификацию», – пояснил Томчик.

По его словам, теперь пилот должен «собрать совокупность признаков», на основании которых он идентифицирует воздушную цель и принимает решение о ее уничтожении.