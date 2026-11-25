Турция выступила в поддержку Саудовской Аравии после атаки йеменских хуситов на финансовый центр имени короля Абдаллы в Эр-Рияде, решительно осудив нападение и призвав прекратить удары по гражданским объектам. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Решительно осуждаем совершенное вчера хуситами нападение на финансовый центр имени короля Абдаллы, расположенный в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия угрожают региональному миру и безопасности, и вновь призвали немедленно их прекратить.