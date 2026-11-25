Сенатор США от Луизианы Джон Кеннеди сравнил президентов России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина с хищниками, которые хотят «съесть печень Америки с бобами и хорошим кьянти», призвав Вашингтон продемонстрировать силу и решимость, сообщает NBC.

«Путин и Си – хищники. Они хотят съесть печень Америки с бобами фава и хорошим кьянти. Красивые разговоры не помогут. Нужно продемонстрировать силу. Нужно показать решимость», — заявил Кеннеди сделал в эфире программы Meet the Press, комментируя недавнюю встречу президента США Дональда Трампа с российским и китайским лидерами в Китае.

Кеннеди подчеркнул, что Трампу не следует полагаться исключительно на дипломатические жесты и доброжелательную риторику в отношениях с Москвой и Пекином.

В качестве одного из возможных шагов он предложил дать России две недели на серьезные переговоры, пригрозив в противном случае добиться конфискации замороженных в Европе российских активов на сумму около $285 млрд и направить эти средства Украине на закупку вооружений.