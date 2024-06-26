Скотт Риттер: Власти США сломали Ассанжа

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Журналиста Джулиана Ассанжа отпустили из британской тюрьмы, где он сидел по запросу Соединенных Штатов, только по той причине, что Ассанж согласился частично признать вину, пойдя на сделку. Об этом телеканалу RT заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

«Власти США одержали верх и сломали его. Они заставили Ассанжа признать себя виновным в преступлении, которого он не совершал», — заявил Риттер.

Колумнист телеканала также отметил, что дело Ассанжа стало прецедентом, что очень важно в американской системе права — теперь каждый американец находится под угрозой судьбы Джулиана Ассанжа.