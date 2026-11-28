В немецком аэропорту Кёльн-Бонн из-за обнаружения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) воздушное движение было приостановлено примерно на два с половиной часа. Информацию об этом распространило немецкое информационное агентство DPA.

По имеющимся данным, неизвестный БПЛА был замечен над территорией аэропорта 27 ноября незадолго до 22:00 по местному времени. После этого взлёты и посадки всех самолётов были приостановлены.

Служба управления воздушным движением Германии провела расследование инцидента и 28 ноября около 00:30 сообщила об отсутствии угрозы. После этого полёты в аэропорту были возобновлены.

Информация о причинах инцидента и принадлежности беспилотника пока не поступала.