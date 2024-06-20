Франция не выпустила из страны приглашенных в Баку лиц

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Бакинская инициативная группа перед конференцией, посвященной борьбе с колониализмом, которая состоится 20 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, организовала информационную сессию для участников и представителей СМИ.

Завотделом Бакинской инициативной группы Эльгюн Гаджиев проинформировал, что в конференции «На пути к независимости и фундаментальным свободам: роль Комитета C24 в искоренении колонизации» примут участие свыше 40 представителей территорий, удерживаемых Францией и Нидерландами под колониальным контролем, в том числе Корсики, Французской Гвианы, Гваделупы, Мартиники, Маохи Нуи (Французская Полинезия), Канаки (Новая Каледония), Сен-Мартена, Бонайре, а также делегаты из США, Франции, Бразилии, Союза Коморских островов и Нидерландов, ведущие деятели движений за независимость, эксперты по деколонизации, депутаты и исследователи. Об этом сообщает «Тренд».

По его словам, целью организации конференции является поддержка справедливой борьбы народов, страдающих от неоколониализма, демонстрация их поддержки в рамках норм и принципов международного права в этой области.

Гаджиев добавил, что некоторые приглашенные лица не смогут присутствовать на мероприятии.

«Это происходит потому, что французское правительство без предъявления каких-либо оснований не выпускает их из аэропортов страны. Мы считаем, что это средство давления. Но это не повлияет на нашу борьбу. Мы всегда поддерживаем справедливую борьбу колоний», – сказал он.

Затем участники мероприятия сообщили о проблемах, с которыми сталкиваются территории, которые они представляют, в том числе о нарушениях прав человека со стороны колониальных стран, о новых тенденциях колониализма, отметив, что данная конференция станет очень важной платформой для донесения их голоса до мира.

Министр иностранных дел Новой Каледонии Микаэль Форрест сказал, что его страна переживает очень тяжелые времена из-за шагов французского правительства за последний месяц.

«Мы сегодня собрались здесь и поднимаем этот вопрос на международном уровне, вместе с Бакинской инициативной группой обсуждаем, что мы сможем сделать. Для нас очень важно быть здесь сегодня», – подчеркнул он.

Профессор Бразильского университета Луис Фелиппе также отметил, что в Новой Каледонии происходит насилие. По его словам, колонизация продолжается и сегодня, и очень важно собраться вместе и обсудить это.

Вице-президент правозащитной организации «Bonayre» Джеймс Финис отметил, что жители Бонайре переживают очень трудный период. По его словам, мир должен знать об этом, чтобы решить эту проблему.

«С помощью таких мероприятий мы можем сделать так, чтобы наш голос был услышан. Нет платформы, форума, посредством которых наш голос был бы услышан. Это очень важно для нас, и мы рады, что завтра у нас будет такая возможность», – подчеркнул он.