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Завершились учения «Кавказский орёл – 2024» (фото)

Завершились учения "Кавказский орёл – 2024" (фото)

Состоялась торжественная церемония закрытия международных учений «Кавказский орёл – 2024». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала на церемонии была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь в боях за восстановление территориальной целостности нашей страны, освобождение родных земель от врага. Затем в исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и Грузии.

Выступившие на церемонии отметили, что проведенные учения способствовали обмену опытом между военнослужащими трех стран, повышению их боевой подготовки. Было отмечено, что в ходе учений спецназовцы достойно справились с поставленными задачами, учения проходили в атмосфере дружбы, товарищества и братства.

По окончании выступлений отличившимся военнослужащим были вручены памятные подарки.

После завершения официальной части церемонии была представлена торжественная концертная программа.

Выступления творческого коллектива Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова были встречены с большим интересом и бурными овациями.

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