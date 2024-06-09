У Эрдогана анонсировали визит Ильхама Алиева в Анкару |
Макрон распустил Нацсобрание и назначил досрочные выборы в парламент |
Малахат Атасевер: Мой сын – также первый космонавт Азербайджана |
Бени Ганц покинул правительство Израиля и ждет досрочных выборов |
Украина впервые уничтожила Су-57, причем на аэродроме (обновлено, фото) |
Украина впервые нанесла авиаудар по территории России |
Bloomberg: Россия отправляет молодых африканцев умирать в Украину |
АрмСМИ: Из Азербайджана до армянской школы можно будет дойти за 1 минуту |
Баку не признает легитимность т.н. «парламентских выборов» в Цхинвальском регионе Грузии |
Главное Спорт

Мамедъяров поделил очки с иранским шахматистом

Мамедъяров поделил очки с иранским шахматистом

В Ташкенте продолжается турнир «Мастерс» с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.

В третьем туре наш гроссмейстер, начавший с двух ничьих, снова завершил партию миром, сообщает İdman.biz.

В турнире принимают участие восемь гроссмейстеров.

Пархам Магсудлу (Иран) – Шахрияр Мамедъяров – 0,5:0,5
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – 0,5:0,5
Ю Янгьи (Китай) – Алексей Сарана (Сербия) – 1:0
Рихард Раппорт (Венгрия) – Алессандр Грищук (ФИДЕ) – 0,5:0,5
Видит Сантош Гуджарати (Индия) – Джавохир Синдаров (Узбекистан) – 0,5:0,5.

Теги:
Из этой рубрики
На плакат Олимпиады в Париже по ошибке поместили Исинбаеву с флагом России
Спорт

На плакат Олимпиады в Париже по ошибке поместили Исинбаеву с флагом России

2024/06/10, 01:00
Вратарь сборной России оказался злостным алиментщиком
Спорт

Вратарь сборной России оказался злостным алиментщиком

2024/06/10, 00:36
Лала Крамаренко может пропустить Игры БРИКС
Спорт

Лала Крамаренко может пропустить Игры БРИКС

2024/06/10, 00:06
Азербайджанские баскетболисты пробились в финальный этап Кубка Европы
Спорт

Азербайджанские баскетболисты пробились в финальный этап Кубка Европы

2024/06/09, 23:08
Наши баскетболистки вышли в финальную стадию Кубка Европы
Спорт

Наши баскетболистки вышли в финальную стадию Кубка Европы

2024/06/09, 22:46
Мамедъяров проиграл в Ташкенте сербскому шахматисту и опустился на последнее место
Спорт

Мамедъяров проиграл в Ташкенте сербскому шахматисту и опустился на последнее место

2024/06/09, 20:39
Вагит Алекперов занялся спортивным прогнозированием
Спорт

Вагит Алекперов занялся спортивным прогнозированием

2024/06/09, 19:11
Наша легкоатлетка пробилась в финал первенства Европы
Спорт

Наша легкоатлетка пробилась в финал первенства Европы

2024/06/09, 17:54
Мамедъяров поделил очки с иранским шахматистом
Спорт

Мамедъяров поделил очки с иранским шахматистом

2024/06/09, 11:50