Мамедъяров поделил очки с иранским шахматистом

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В Ташкенте продолжается турнир «Мастерс» с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.

В третьем туре наш гроссмейстер, начавший с двух ничьих, снова завершил партию миром, сообщает İdman.biz.

В турнире принимают участие восемь гроссмейстеров.

Пархам Магсудлу (Иран) – Шахрияр Мамедъяров – 0,5:0,5

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – 0,5:0,5

Ю Янгьи (Китай) – Алексей Сарана (Сербия) – 1:0

Рихард Раппорт (Венгрия) – Алессандр Грищук (ФИДЕ) – 0,5:0,5

Видит Сантош Гуджарати (Индия) – Джавохир Синдаров (Узбекистан) – 0,5:0,5.