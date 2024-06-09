Мамедъяров поделил очки с иранским шахматистом

В Ташкенте продолжается турнир «Мастерс» с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.
В третьем туре наш гроссмейстер, начавший с двух ничьих, снова завершил партию миром, сообщает İdman.biz.
В турнире принимают участие восемь гроссмейстеров.
Пархам Магсудлу (Иран) – Шахрияр Мамедъяров – 0,5:0,5
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – 0,5:0,5
Ю Янгьи (Китай) – Алексей Сарана (Сербия) – 1:0
Рихард Раппорт (Венгрия) – Алессандр Грищук (ФИДЕ) – 0,5:0,5
Видит Сантош Гуджарати (Индия) – Джавохир Синдаров (Узбекистан) – 0,5:0,5.