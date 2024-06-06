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Наставник румынского клуба заинтересован в услугах Махира Эмрели

Наставник румынского клуба заинтересован в услугах Махира Эмрели

Главный тренер румынского клуба «Динамо» Желько Копич хочет видеть в своей команде азербайджанского футболиста Махира Эмрели. Об этом сообщает «Азериспорт».

Хорватский специалист в прошлом сезоне принял столичный клуб, который занимал последнее место в турнирной таблице, и смог удержать команду в Лиге 1. После этого руководство клуба дала тренеру полный карт-бланш на новый сезон. Копич первым делом хочет усилить атакующую линию команду, для чего обратил внимание на форварда загребского «Динамо» Эмрели.

Копич возглавлял хорватский клуб, когда туда перешел Эмрели.

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