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В Азербайджане продолжаются учения «Кавказский орёл – 2024» (видео)

В Азербайджане продолжаются учения «Кавказский орёл – 2024» (видео)

Продолжаются совместные учения «Кавказский орёл – 2024», проводимые в нашей стране с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом учений, спецназ, используя оборонительные свойства местности и средства маскировки, осуществил внезапный налет на пункт дислокации условного противника.

Командно-контрольные пункты, коммуникационные связи были выведены из строя, нейтрализована живая сила противника.

Задачи, поставленные в ходе учений, были успешно выполнены.

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