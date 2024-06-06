В Азербайджане продолжаются учения «Кавказский орёл – 2024» (видео)

Продолжаются совместные учения «Кавказский орёл – 2024», проводимые в нашей стране с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
В соответствии с планом учений, спецназ, используя оборонительные свойства местности и средства маскировки, осуществил внезапный налет на пункт дислокации условного противника.
Командно-контрольные пункты, коммуникационные связи были выведены из строя, нейтрализована живая сила противника.
Задачи, поставленные в ходе учений, были успешно выполнены.