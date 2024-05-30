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Главное Спорт

Шахин Диниев остается в «Сабаиле»

Шахин Диниев остается в «Сабаиле»

Футбольный клуб «Сабаил» принял решение в отношении главного тренера Шахина Диниева. Тренировать команду и в новом сезоне будет он, сообщает «Qafqazinfo».

Со специалистом, чей контракт истекает в конце этого месяца, будет подписано новое соглашение. Несмотря на то, что в последние дни активно обсуждалась возможная смена главного тренера представителя одноименного пригорода столицы, руководство клуба приняло решение продолжить работу с Ш.Диниевым.

Отметим, что Ш.Диниев является наставником «Сабаила» с сезона 2022/23.

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