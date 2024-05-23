В России задержали еще одного взяточника из минобороны

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По подозрению в получении взятки задержан начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

По словам собеседника, он помог коммерсанту с получением госзаказа и получил в качестве взятки дом и автомобиль.

«Задержанному сегодня начальнику департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Он арестован», – заявил позже официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту. В результате противоправных действий государству причинён ущерб на сумму более 70 млн рублей.