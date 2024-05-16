В рамках учений «Anatolian Phoenix-2024» прошел «День высокопоставленного наблюдателя» (фото, видео)

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В ходе международных поисково-спасательных учений «Anatolian Phoenix-2024», проходящих в городе Конья Турецкой Республики, состоялся «День высокопоставленного наблюдателя». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В «Дне высокопоставленного наблюдателя» принимали участие представители ВВС, ВМС Азербайджана и Аппарата военного атташе Азербайджана в Турецкой Республике.

Сначала участникам были представлены статистические данные о ходе учений, целях и выполнении предстоящих задач, а также короткометражный видеоролик, посвященный международным учениям.

После завершения официальной части мероприятия журналисты и гости с интересом понаблюдали на учебном полигоне за практическим выполнением участниками международных поисково-спасательных учений «Anatolian Phoenix-2024» различных эпизодов.

