Пожар в Насиминском районе локализован, никто не пострадал (обновлено, фото, видео)

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00:59 Пострадавших при пожаре на проспекте Азадлыг нет, ущерб нанесен частным домам. Об этом сообщил глава ИВ Насиминского района Асиф Аскеров.

Он отметил, что пожар локализован, принимаются меры для полной ликвидации возгорания.

«В результате инцидента никто не пострадал. Незначительный ущерб нанесен частным домам вблизи места возникновения пожара. Главная задача сейчас заключается в полном тушении пожара», – добавил глава ИВ района.

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00:42 Обнародованы новые кадры сильного пожара в Насиминском районе.







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16/05 00:17 Из-за пожара в магазине на проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку ограничено движение автомобилей в направлении станции метро «28 Мая». Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

В качестве альтернативного маршрута водителям рекомендуется использовать улицы Самеда Вургуна и Джейхуна Гаджибейли.

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23:51 На проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку возник сильный пожар в цветочном магазине. Об этом сообщает «Репорт»

На месте происшествия работают подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по локализации пожара.

