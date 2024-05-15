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Азербайджан открыл международный культурный центр в ТРСК (фото)

Азербайджан открыл международный культурный центр в ТРСК (фото)

В городе Гирне Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в среду, 15 мая, состоялась церемония открытия Азербайджанского международного культурного центра.

Инициатива открытия центра принадлежит Обществу дружбы Азербайджан–ТРСК, уточняет «Азертадж».

В мероприятии приняли участие президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, премьер-министр Унал Устел, члены рабочих групп по межпарламентским связям Азербайджан–ТРСК и Турция–ТРСК, сотрудники Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, представители общественности, журналисты.

Участники церемонии почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизни во имя Азербайджана, ТРСК и Турции.

Руководитель Общества дружбы Азербайджан–ТРСК Орхан Гасаноглу, обращаясь к участникам мероприятия, назвал открытие центра очередным важным вкладом в сближение народов ТРСК и Азербайджана, который позволит наладить прочные культурные мосты между двумя странами. Он выразил надежду на то, что вскоре одну из улиц Лефкоши украсит памятник Гейдару Алиеву.

Представитель Государственного комитета по работе с диаспорой Джавид Исмаил напомнил, что на сегодняшний день Азербайджанские культурные центры, открытые при поддержке госкомитета, действуют в 15 странах мира. «Уверен, что центр в ТРСК станет еще одним звеном в развитии международных межкультурных связей Азербайджана», – сказал Джавид Исмаил.

Высокую оценку деятельности Общества дружбы Азербайджан–ТРСК дал руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан–ТРСК Джаваншир Фейзиев. Депутат выразил готовность азербайджанской стороны к развитию связей с ТРСК, в том числе в сферах культуры и образования.

К участникам церемонии обратились также президент ТРСК Эрсин Татар и премьер-министр Унал Устел.

Лидеры турок-киприотов дали высокую оценку политике Президента Ильхама Алиева по сближению тюркских народов, подчеркнули готовность к развитию диалога с Баку.

Далее по программе состоялось открытие бюста общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Участники мероприятия разрезали красную ленту в честь открытия центра. Состоялось открытие фотовыставки на тему «Азербайджан в нашем сердце». Далее прошла конференция на тему «Будущее связей Турция–Азербайджан–ТРСК».

Отметим, что в здании Азербайджанского международного культурного центра в Гирне созданы все условия для проведения мероприятий, в том числе выставок. Действует Центр исследования наследия Гейдара Алиева, библиотека, художественная мастерская, Центр исследований и роботизированного кодирования, Кружок национальных танцев Азербайджана, отделение по изучению турецкого языка. Здесь же расположена площадка на 300 человек, где планируется проведение многочисленных массовых мероприятий.

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