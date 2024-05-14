Около 300000 человек покинули Рафах

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Главное агентство ООН, оказывающее помощь палестинцам в секторе Газа (БАПОР), заявило, что около 300000 человек вышли за последнюю неделю из Рафаха.

Агентство ООН выложило текст заявления через несколько часов после того, как израильское правительство издало новые приказы об эвакуации в Рафахе и других районах Газы.

Организация Всемирная продовольственная программа также выразила обеспокоенность по поводу перемещения гражданского населения, отметив, что полномасштабное вторжение в Рафах будет «катастрофическим», передает портал «Сегодня в Израиле».