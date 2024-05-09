Порноактриса заявила о получении $130 тыс после секса с Трампом

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Суд в Нью-Йорке продолжает рассматривать дело бывшего президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в фальсификации документов при выплате порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд). Об этом пишет «Медуза». Она утверждает, что в 2006 году у них был секс, а в 2016 году, когда Трамп стал кандидатом в президенты, его юрист Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. После этого Трамп компенсировал Коэну эти деньги, подделав бизнес-отчетность. Бывший президент связь с Дэниелс отрицает. На заседании, прошедшем 7 мая, она дала показания и подробно описала, как встретилась с Трампом и что между ними произошло.

По словам порноактрисы, они встретились на турнире по гольфу в 2006 году, одним из спонсоров которого была ее студия. Сексуальный контакт, как говорит Дэниелс, инициировал Трамп, пригласивший ее на ужин в свой гостиничный номер. Она описала, как ударила Трампа по ягодицам свернутым журналом, и как, выйдя из ванной, увидела его на кровати в трусах и футболке. Дэниелс пыталась уйти, но Трамп преградил ей путь. Словесной или физической угрозы Дэниелс, как она говорит, не ощущала, но чувствовала «дисбаланс» сил.

После того, как все закончилось, вспоминает Дэниелс, ей было трудно надеть туфли, потому что у нее сильно тряслись руки. По ее словам, о том, что она встретилась с Трампом и пошла к нему в номер, знали многие, однако о сексе она мало кому рассказала — отчасти потому, что ей было стыдно.

Трамп в то время был женат, за четыре месяца до встречи с Дэниелс у него родился сын. Порноактрисе он, по ее утверждению, сказал, что даже не спит со своей женой Меланией в одной комнате. The New York Times пишет, что когда Дэниелс сказала об этом в суде, Трамп покачал головой и, обращаясь к своим адвокатам, произнес: «Чушь» — но так громко, что это услышал и судья, который подозвал защитников и сделал им замечание. Адвокаты пообещали поговорить с Трампом.

После описания встречи с Трампом порноактриса перешла к рассказу о последующих событиях. В 2011 году Дэниелс, по ее словам, узнала, что ее история попала в таблоид и согласилась на интервью за 15 тысяч долларов. Свою мотивацию она пояснила так: «Лучше я заработаю деньги, чем кто-то заработает на мне». Однако публикация тогда не вышла.

Еще раз историю Дэниелс — в 2015 году — попыталась продать издательница Джина Родригес, но интереса, как пишет CNN, она не вызвала — до тех пор, пока в октябре 2016 года не была опубликована запись, на которой Трамп в оскорбительном тоне рассуждает о своих отношениях с женщинами. Ролик был записан в 2005 году во время съемок телепрограммы Access Hollywood. В нем Трамп говорит, что женщины позволяют ему «что угодно» — в частности, «схватить за промежность».

После выхода записи агенты Дэниелс обратились с ее историей в журнал National Enquirer. The Wall Street Journal рассказывала, что в 2015 году владелец издававшей журнал компании American Media Дэвид Пекер по дружбе пообещал Трампу, что если в редакцию будут приходить женщины с историями о связях с ним, он предупредит юриста Майкла Коэна. Эта схема сработала с бывшей моделью Playboy Карен Макдугал, которая собиралась рассказать о своих отношениях с Трампом. Журнал выкупил ее историю, но публиковать не стал.