Япония потребует от США не передавать Patriot Киеву

131 Просмотров

Токио передаст Вашингтону зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, произведенные по лицензии США, при получении документа с условием, что они не будут направлены в третьи страны, в частности, в Украину. Об этом заявил глава Министерства обороны Японии Ицунори Онодэра, сообщает РИА Новости.

«Что касается того, будут ли они направлены в Украину или нет, то они будут экспортированы в США при получении документа с подтверждением, что они не будут предоставлены в другие страны, кроме Америки», — отметил глава японского оборонного ведомства.