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Япония потребует от США не передавать Patriot Киеву

Япония потребует от США не передавать Patriot Киеву

Токио передаст Вашингтону зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, произведенные по лицензии США, при получении документа с условием, что они не будут направлены в третьи страны, в частности, в Украину. Об этом заявил глава Министерства обороны Японии Ицунори Онодэра, сообщает РИА Новости.

«Что касается того, будут ли они направлены в Украину или нет, то они будут экспортированы в США при получении документа с подтверждением, что они не будут предоставлены в другие страны, кроме Америки», — отметил глава японского оборонного ведомства.

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