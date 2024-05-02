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F-16 могут появиться в Украине уже после Пасхи

F-16 могут появиться в Украине уже после Пасхи

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш предположил, что первые истребители F-16 могут появиться в Украине уже после Пасхи. Об этом он сказал в эфире «Новости.LIVE».

Отвечая на вопрос, есть ли ориентиры относительно сроков поставки истребителей, спикер отметил: «Да, есть, после Пасхи».

При этом Евлаш уточнил, что Воздушные силы «не загадывают эти сроки», ведь даты несколько раз менялись.

«Наша задача — работать с тем, что нам предоставят, мы не несем ответственности за поставки непосредственно, это вопрос к высшему военно-политическому руководству. Когда первые истребители прибудут в Украину, мы обязательно об этом будем говорить», — подчеркнул он.

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