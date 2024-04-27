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В США зарегистрировали первое в текущем году банкротство банка

В США зарегистрировали первое в текущем году банкротство банка

Американский Republic First Bank перешел под контроль Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), что стало первым крахом банка США за 2024 год, сообщила пресс-служба федерального ведомства.

Все депозиты и почти все активы банка выкуплены для защиты вкладчиков, отделения Republic First Bank откроются по обычному графику работы как филиалы Fulton Bank, а вкладчики уже могут получить свои деньги любым способом — через банкоматы, дебетовые карты или выписав чек.

«Вкладчики Republic Bank станут вкладчиками Fulton Bank, поэтому клиентам не нужно будет менять свою банковскую принадлежность, чтобы сохранить страховое покрытие вкладов», — пояснили во FDIC.

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