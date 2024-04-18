В Чечне палестинцы будут собирать «джихад-машины»

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В Чечне палестинцев начнут трудоустраивать на завод «Чеченавто». На этом предприятии планировалось начать сборку «джихад-машин».

Об этом сообщает grozny-inform.ru.

«Мы обязательно трудоустроим переселенцев. В итоге они станут полноценными гражданами республики, будут наряду с остальными получать заработную плату и делать пенсионные отчисления», — заявил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.

Отмечается, что перед этим палестинцы будут проходить обучение в «передовых инженерных школах» Грозненского государственного нефтяного технического университета.