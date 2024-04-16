Наумов: Суд ООН не удовлетворит иск Еревана против Баку

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Международный суд ООН не удовлетворит иск Еревана, который обвиняет власти Азербайджана в расовой дискриминации армян. Такое мнение высказал российский политолог Алексей Наумов. По его словам, для таких претензий у Армении нет никаких оснований.

«Вердикт суда в любом случае не будет направлен против Азербайджана. Баку совершенно справедливо реагирует на выдвинутые обвинения, подчеркивая, что он как раз относится ответственно к такого рода международным обязательствам и не отрицает их, а отрицает именно сам факт подачи иска, поскольку не соблюдены основания для этого», — заявил Наумов, которого цитирует NEWS.ru.

По мнению политолога, Ереван своими действиями лишь пытается создать информационный шум. Это, как полагает Наумов, приковывает внимание международного сообщества к Армении, позволяет ей добиваться политических преференций в виде экономической и военной помощи.