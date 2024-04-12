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В Совбезе ООН отклонили заявку Палестины

В Совбезе ООН отклонили заявку Палестины

Комитет Совета Безопасности ООН не смог согласовать единой позиции по новому заявлению палестинцев о приеме Палестины во всемирную организацию в качестве полноправного члена. Две трети членов комитета одобрили заявление палестинцев, но пять других выразили свои сомнения, сообщила в вечером в четверг, 11 апреля, постпред Мальты в ООН Ванесса Фрейзер, чья страна в настоящее время председательствует по ротации в Совбезе ООН.

Согласно действующим правилам, комитет может принимать заявления о приеме в ООН новых членов лишь на основе консенсуса. Это означает, что комитет, по всей видимости, не даст рекомендации о голосовании по заявлению палестинцев. В то же время каждый из членов комитета Совбеза ООН имеет право внести на рассмотрение соответствующую резолюцию.

По сообщениям дипломатов, Алжир планирует сделать это уже на предстоящей неделе, но такую резолюцию, по всей видимости, заблокируют с помощью вето США – ближайший союзник Израиля в Совбезе Безопасности ООН. США и ряд других стран настаивают на том, чтобы палестинцы сначала заключили мир с Израилем, сообщает DW.

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