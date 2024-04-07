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Борец Туран Байрамов выиграл путевку в олимпийский Париж (фото, видео)

Борец Туран Байрамов выиграл путевку в олимпийский Париж (фото, видео)

Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала очередную лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Этого успеха добился Туран Байрамов, сообщает İdman.biz.

Путевку во французскую столицу борец в весовой категории 74 кг завоевал на проходящем в Баку Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе. Наш представитель, победивший Тобиаса Портманна (Швейцария) 10:0, Зураба Капраева (Румыния) 5:1, победил в полуфинале Франка Чамизо Марчезе (Италия) – 8:8. Эта победа дала Байрамову право участвовать в самом престижном мультиспортивном соревновании четырехлетия.

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