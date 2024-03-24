Нападение на участок полиции в Ереване квалифицировали как теракт

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Вице-мэр Еревана Армен Памбухчян назвал терактом нападение на отделение полиции в столице страны. Такое заявление он сделал на брифинге.

«Очевидно, что это было поведение, характерное для террористического акта. Любой человек, который является в отделение полиции с оружием или взрывчатым веществом, совершает террористический акт», – сказал вице-мэр, которого цитирует ТАСС.

При этом Следственный комитет Армении начал уголовное производство по статье о терроризме в связи с нападением трех человек на отделение полиции в Ереване и взрывом. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян.

«По делу о вторжении трех лиц, угрозах и взрыве у отделения полиции в районе Нор-Норк Еревана главное управление Следственного комитета по расследованию преступлений против государства возбудило уголовное дело по статье «теракт», – говорится в сообщении.

Абрамян отметил, что СК проинформирует общественность о результатах расследования.