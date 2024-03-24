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Стрельба и взрыв у участка полиции в Ереване, есть пострадавшие (обновлено, фото, видео)

Стрельба и взрыв у участка полиции в Ереване, есть пострадавшие (обновлено, фото, видео)

18:18 В МВД Армении проинформировали, что нападение на отдел полиции в Ереване совершили три человека, двое из них ранены в результате взорванной ими же гранаты. Один человек, вооруженный гранатой, остался у полицейского участка.

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18:16 Два человека получили осколочные ранения и были доставлены в медучреждение после произошедшего на территории Нор Норкского отделения полиции, сообщили армянские СМИ.

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18:15 К отделению полиции стягивают спецназ и «красные береты».

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18:12 По предварительной информации, нападавшие на отделение полиции являются членами военизированной группы «Сасна Црер», сообщили армянские СМИ.

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18:05 Организация «Боевое братство» отрицает свою причастность к сегодняшнему инциденту у здания отдела полиции района Нор Норк в Ереване.

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18:03 Мужчина с гранатой у отделения полиции в Ереване.

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17:54 У здания отделения полиции в Ереване угрожают взорвать гранаты, сообщают местные СМИ. Отмечается, что три представителя организации «Боевое братство» находятся в самом отделении.

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17:47 В соцсетях распространились кадры, на которых, как утверждается, вооруженные люди вошли в отделение полиции в Масисском районе Еревана и разразилась стрельба.

Согласно информации местных СМИ, в результате взрыва у полицейского участка в Ереване есть раненые.

Предположительно, граната взорвана членами «Боевого братства», которые пытались освободить ранее задержанных членов организации.

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