НАТО начинает масштабные учения у границ России вместе с новыми членами

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На севере Финляндии, Швеции и Норвегии сегодня, 4 марта, начинаются масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24, которые продлятся до 15 марта.

Они проходят под руководством Норвегии, сообщает Yle.

Примечательно, что для Финляндии это самое значимое участие в международных учениях за границей в истории Оборонительных сил, а также первый раз, когда Финляндия участвует в учениях совместной обороны стран НАТО, как член оборонительного союза.

Nordic Response – это масштабные военные учения на суше, на море и в воздухе. В них примут участие в общей сложности около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. Финляндию представят около 4 100 военнослужащих.

Nordic Response 2024 является частью масштабных учений Североатлантического альянса Steadfast Defender. Ожидается, что на учения также будут направлены более 50 кораблей, в том числе фрегаты и подводные лодки, а также более 100 истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.