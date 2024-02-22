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Прокуратура Армении отправила в Россию документы об экстрадиции Кямиля Зейналлы

Прокуратура Армении отправила в Россию документы об экстрадиции Кямиля Зейналлы

Прокуратура Армении направила российским коллегам ходатайство и пакет документов об экстрадиции азербайджанского спортсмена Кямиля Зейналлы в Армению.

Об этом сообщила в соцсетях советник армянского генпрокурора Лусине Мартиросян, передают армянские СМИ.

По словам Мартиросян, сегодня армянское надзорное ведомство получило от полномочных структур Армении пакет документов об экстрадиции азербайджанца. Этот пакет вместе с ходатайством сегодня был передан в российскую генпрокуратуру.

Напомним, что Кямиль Зейналлы был задержан по запросу Армении в аэропорту Домодедово. Вчера он был отпущен и вернулся в Баку.

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