Захочет ли Москва обострения отношений с Азербайджаном?

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Скандал вокруг задержания в московском аэропорту Домодедово фитнес-тренера Кямиля Зейналлы набирает обороты, и вызывает все больше вопросов относительно правомерности действий правоохранительных органов России и искренности намерений Армении заключить мирный договор с Азербайджаном.

Во-первых, Зейналлы инкриминируют абсолютно абсурдные статьи Уголовного кодекса Армении, когда наш соотечественник ни разу в Армении не был, когда премьер-министр этой страны Никол Пашинян неоднократно признавал территориальную целостность Азербайджана и заявлял, что Карабах – это земля Азербайджана, а потому действия Зейналлы никак не могут квалифицироваться согласно национальному законодательству Армении.

Во-вторых, в ходе 44-дневной войны президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Азербайджан воюет на своей территории. В частности, в эфире телеканала «Россия 24″ 17 ноября 2020 года Путин сказал: «Никто, даже Армения не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он считал своими, Азербайджан, да и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией. Ну и в этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь».

И в-третьих, возникает совершенно резонный вопрос: почему Зейналлы задержали именно сейчас, когда Армения объявила его в розыск 29 сентября 2020 года, через два дня после начала войны? До своего задержания Зейналлы неоднократно был в Москве и никаких претензий правоохранительные органы к нему не предъявляли. Так что же произошло? Кто и зачем дал установку по задержанию нашего соотечественника? Откуда вдруг такая старательность правоохранительных структур?

Судя по словам адвоката Зейналлы – Алекпера Гараева, сегодня прокуратура приступит или уже приступила к изучению обоснованности задержания Кямиля Зейналлы. Потому как мало ли что там требует Армения. Отметим и то, что Азербайджан объявил в международный розыск армянских военных преступников, участвовавших в первой Карабахской войне и причастных к Ходжалинскому геноциду и к другим преступлениям против человечности, убивавших азербайджанцев на оккупированной территории, однако ж Россия ни разу не арестовала никого из них и не выдала Азербайджану.

Тут напрашивается только один вывод: причина задержания Кямиля Зейналлы вовсе не в запросе Армении о выдаче. Тем более что Прокуратура Армении прокомментировала это событие и заявила, что «не владеет официальной информацией о задержании в Москве азербайджанца Кямиля Зейналлы по запросу Еревана».

Надеемся, что в Москве быстро разберутся в необоснованности требований армянской стороны и уладят данное недоразумение. Вряд ли в интересах Москвы обострение отношений с Азербайджаном.

Рамелла Ибрагимхалилова