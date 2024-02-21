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Полад Бюльбюльоглу – «Минвалу»: Это не значит, что Кямиля Зейналлы тут же отправят в Армению

Полад Бюльбюльоглу - "Минвалу": Это не значит, что Кямиля Зейналлы тут же отправят в Армению

«Мы будем защищать своего гражданина. Сейчас рядом с Кямилем Зейналлы находится наш консул», – об этом Minval.az сообщил посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу, комментируя информацию о задержании в Москве известного азербайджанского тренера по фитнесу Кямиля Зейналлы.

По словам посла, К.Зейналлы задержан по запросу Армении в рамках межгосударственного договора СНГ. Ему инкриминирует несколько статьей Уголовного Кодекса Армении.

«Запрос был инициирован еще в мае 2023 года. Но Кямиль держится молодцом. Мы наняли для него адвоката. Он делает все возможное для защиты прав нашего гражданина. Примерно в три часа ночи по Москве я лично говорил по телефону с Кямилем и проинформировал его о том, что посольство уже занимается его вопросом. Сегодня в десять утра (в 11:00 по бакинскому времени – ред.) прокурор Домодедовского района Москвы примет решение о том, передать дело в суд или нет. Скорее всего, дело передадут в суд, но это не значит, что его тут же посадят в самолет и отправят в Армению. Это долгий процесс», – сказал посол.

Рамелла Ибрагимхалилова

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