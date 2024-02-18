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Брайза назвал позитивными итоги диалога Алиев-Пашинян в Мюнхене

Брайза назвал позитивными итоги диалога Алиев-Пашинян в Мюнхене

Считаю весьма позитивной подвижкой тот факт, что президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян договорились в Мюнхене о продолжении мирных переговоров.

Об этом сказал международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда, бывший посол США в Азербайджане и бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза, комментируя итоги прошедшей в Мюнхене двусторонней встречи лидеров Азербайджана и Армении. Эта встреча стала первой после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в Карабахском регионе в сентябре прошлого года.

Предположив, что следующая встреча пройдет при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, Брайза отметил, что Шарль Мишель «имеет проверенный опыт в деле оказания помощи лидерам двух стран в достижении прогресса в переговорах по мирному договору и делимитации границ».

Что касается недавнего инцидента на условной границе, в результате чего был ранен азербайджанский пограничник, Мэтью Брайза допустил, что это очередная провокация со стороны тех, кто не хочет нормализации отношений между Азербайджаном и Армении и фактически извлекает выгоду из продолжения нынешней ситуации.

«Я был разочарован, когда премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Азербайджан готовится к полномасштабной войне, поскольку это не соответствует действительности. Не берусь утверждать, но мне кажется, что недавняя эскалация и обстрел с армянской стороны 12 февраля также были частью реакции его политических оппонентов, которые не хотят мира с Азербайджаном. Так что сейчас действительно подходящее время, и я думаю, что Шарль Мишель сведет двух лидеров вместе, и будет очень позитивно, если Пашинян действительно примет участие во встрече. Потому что это поможет деэскалации ситуации», – приводит «Азертадж» слова эксперта.

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