Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили прокомментировала заявление российского коллеги Сергея Лаврова о заинтересованности Москвы в нормализации отношений с Тбилиси.

По словам министра, одного желания недостаточно, и российская сторона прекрасно знает, какие конкретные шаги необходимо предпринять для достижения прогресса.

«Это желание не может быть реализовано с нашей стороны, мы не та страна, которой предстоит предпринять какие-либо шаги в отношении Российской Федерации», — подчеркнула Бочоришвили.

Напомним, на прошлой неделе в Минске состоялись переговоры замглавы МИД России Михаила Галузина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгия Зурабашвили, по итогам которых стороны сообщили о достижении ряда договоренностей.