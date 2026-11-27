Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за две традиционные узбекские беседки, подаренные по случаю 250-летия независимости США.

Американский лидер высоко оценил мастерство узбекских ремесленников, которые несколько месяцев трудились над изготовлением резных айванов из древесины 200-летних горных ореховых деревьев.

Трамп решил передать подарок общественности. Беседки установили в парке Западный Потомак в Вашингтоне. Президент США выразил надежду, что они станут одной из популярных достопримечательностей американской столицы.