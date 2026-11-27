Представители семи стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в знак протеста покинули переговоры по бюджету ЕС на 2028–2034 годы, сообщает Politico.

Речь идет о Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Финляндии, Австрии и Бельгии, выступающих за сокращение расходов Евросоюза. Они обвинили председателя Европейского совета Антониу Кошту в попытке расколоть их коалицию посредством проведения встреч в небольших группах.

Основные разногласия возникли между странами, выступающими за увеличение бюджета и сохранение расходов на сельское хозяйство, и государствами, требующими сокращения расходов и переориентации инвестиций на оборону и безопасность.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложенное сокращение бюджета стратегической ошибкой. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не подпишет соглашение, пока не сочтет его справедливым для своей страны.

Изначально Еврокомиссия предложила бюджет объемом около 2 трлн евро. Кошта предложил сократить его на 204 млрд евро — до 1,78 трлн евро. По данным Politico, теперь он намерен представить проект, предусматривающий дополнительные сокращения расходов.

По итогам десятичасовых переговоров лидеры ЕС не смогли достичь соглашения. Следующая попытка согласовать бюджет будет предпринята на саммите 17 декабря. По словам европейских дипломатов и чиновников, переговоры могут продлиться несколько дней и ночей.

Еще накануне саммита один из собеседников Reuters предупреждал, что европейским лидерам предстоит пережить срыв переговоров и увидеть «кровь на стенах», прежде чем они смогут прийти к соглашению.