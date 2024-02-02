Переход Хэмилтона взвинтил курс акций «Феррари»

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Акции производителя спортивных автомобилей «Феррари» на Нью-Йоркской фондовой бирже взлетели более чем на 13% на фоне новостей о том, что за заводскую команду компании в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» с 2025 года будет выступать семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.

С начала торговой сессии в четверг акции Ferrari выросли на 13,15% до $391,42 за штуку. По состоянию на 23:44 бак.вр. ценные бумаги «Феррари» торговались на уровне $388,93. Росту акций компании также поспособствовала публикация финансовой отчетности, согласно которой чистая выручка итальянского производителя за 2023 финансовый год выросла на 17,2%.